ترامب يحدث الشباب مباشرة في ملتقى “مغردون”

تنطلق مساء اليوم الأحد، جلسات ملتقى “مغرّدون” السنوي في السعودية بخطاب نادر لأول رئيس أمريكي يشارك في الملتقى الحواري مع عدد من الشباب السعودي والخليجي والعربي المؤثرين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدا من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب، سيتحدث في الملتقى للمشاركين فيه عن نقاط جديدة وربما مغايرة لخطاباته الرسمية، التي ألقاها في الرياض خلال لقائه قادة السعودية ودول الخليج وأكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

وبالرغم من أن مكافحة الإرهاب وتمويله هما العنوان الأبرز لزيارة ترامب إلى الرياض، إلا أن الرئيس المهووس بموقع “تويتر”، والذي لا يغيب عن التغريد عليه بشكل يومي، يريد الاستفادة من هذا الموقع الذي يجمع ملايين المغرّدين العرب في دعم مشروعه لمكافحة الإرهاب.

وتقول تقارير إعلامية أمريكية وسعودية، إن ترامب يُولي حديثه في الملتقى أهمية كبيرة تتجاوز مشاركته في عدة فعاليات أخرى خلال زيارته للسعودية، إذ يعتبر الملتقى والمشاركين فيه عنصراً فعالاً في مواجهة الإرهاب والترويج له وتمويله.

ومن المتوقع أن تشهد مشاركة ترامب في الملتقى نقاشاً مباشراً بينه وبين عدد من أبرز المغرّدين الذين سيحضرون الجلسة، للاتفاق على نقاط محددة يتم الالتزام بها من الطرفين لترسيخ خطاب سياسي معتدل بعيد عن التطرف، كما أنه من المتوقع أن يحث الرئيس ترامب المغردين العرب المؤثرين في “تويتر”، على الاهتمام بقضايا تنموية وتعليمية وثقافية وفنية تسهم بتطوير مجتمعاتهم ودفعها للاهتمام بقضايا تمسّ حياتهم المباشرة بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تعدُّ حالياً العنوان الأبرز للنقاشات التي يشهدها موقع “تويتر”.

وإضافة إلى تلك النقاط التي سيركز عليها ترامب كما يبدو في خطابه، فإن كثيرًا من التكهنات تتوقع أن يشهد الملتقى مفاجآت من الرئيس الأمريكي المعروف بإثارة الجدل في خطاباته وكشفه لمعلومات تعتبر حساسة أو من غير المناسب الحديث عنها.

ويستضيف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة “مسك الخيرية” في نسخته الخامسة، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، إضافة للرئيس ترامب.

كما سيشارك في الملتقى رئیس السیاسة العامة والعلاقات الحكومیة لشركة “تویتر” في قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جورج سلامة، ومدير سياسات “فيسبوك” في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا سيمون ميلنر، وعدد من القادة والمؤثرين.

وسيتمحور الموضوع الرئيس للنقاش حول كيفية التأكد من فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي بمحاربة التطرف والإرهاب، حيث سيناقش المنتدى ويبحث الاستراتيجيات المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في تثقيف الشباب وتمكينهم من محاربة الإرهاب عبر الإنترنت.

ويعدُّ ملتقى “مغردون” الذي انطلق للمرة الأولى العام 2013، ملتقى تفاعليًا يجمع الشباب والشابات المهتمين بشبكات التواصل الاجتماعي مع روادها لمناقشة أهم موضوعاتها وطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية.