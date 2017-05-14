الباحثون تمكنوا من إيقاف هجوم “ليلة قرصنة العالم” بالصدفة”

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

تمكن باحثون أمنيون من إيقاف هجوم فيروسي عنيف بطريقة الصدفة، بعد أن عاش العالم ليلة صعبة الجمعة الماضي وفقًا لما جاء على موقع سلاش دوت التقني.

وأشار الباحثون إلى أن برمجية WannaCry تعتمد في تفعيل نفسها عبر إرسال رابط إلى المستخدمين فيقومون بالضغط عليه والذي يحاول إيصالهم إلى موقع ما وعندما يفشل ذلك تبدأ البرمجية في تفعيل نفسها وهذا بالضبط ما لعبوا على منعه، حيث قاموا بتسجيل الرابط وشرائه، وبالتالي عندما يحول الرابط الخبيث الضحية إلى الموقع يجده يعمل وقائمًا فيفشل الهجوم ولا يتم تفعيل البرمجية الخبيثة.

وقد غرد أحد الباحثين عبر حساب @Malwaretechblog على تويتر بأنه فخور بتحقيق إنجاز عظيم بمحض الصدقة وأنقذ العالم.

وانتشر الهجوم على شبكة الإنترنت في صورة رابط خبيث يصل المستخدمين عبر حساباتهم البريدية وقد أصاب حوالي 123 ألف جهاز يعمل بأنظمة ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوزServer 2003.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أطلقت تحديثًا أمنيًا يعالج الثغرة التي يستغلها الهجوم في مارس الماضي بعد أن سرب فريق من الهاركز بيانات حول WannaCry من داخل وكالة الأمن القومي حيث إنه يعتمد على أحد الأسلحة الإلكترونية الذي تستخدمه الوكالة ويدعى EternalBlue.

تكمن خطورة البرمجية الخبيثة في أنها من نوع برمجيات الفدية والتي تقوم بتشفير بيانات الضحية على جهازه ومن ثم يتم مطالبته بدفع فدية مقابل فك التشفير.