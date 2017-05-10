لأول مرة.. روبوت يجري بنجاح عملية حساسة لشبكية العين

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أجرى روبوت تجربة سريرية تتمثل بجراحة معقدة للغاية لشبكية العين، وأثبت نجاحاً منقطع النظير مقارنةً مع أداء الأطباء البشر.

ويعود الفضل في اختراع الروبوت الجراح الذي يحمل اسم R2D2 لباحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، حيث قال الباحث المشارك في الاختراع روبرت ماكلارين إن التجربة أظهرت تفوق R2D2 على الجراحين البشر، في المجموعة الضابطة للجراحة من ناحية الحركة والدقة والكفاءة.

وقال ماكلارين: “التكنولوجيا الحالية من الماسحات الضوئية الليزر والمجاهر تسمح بمراقبة أمراض الشبكية على المستوى المجهري، ومع النظام الروبوتي سيبدأ فصل جديد كليا لعمليات العين التي لا يمكن القيام بها حاليا”.

وبحسب الباحث، فإن الجهاز الروبورتي بطيء وثابت، وعند إجرائه عملية لشبكة العين يشق 10 ميكرونات في عمق الجزء الخلفي من العين، وكمرجع متوسط الشعر البشري حوالي 60 ميكرونا.

وفي التجربة السريرية أجريت 12 عملية لإزالة غشاء الشبكية، وأجرى 6 منها جراحون بشر، و6 بواسطة R2D2.

وتسببت عمليات الجراحين البشر في 5 حالات نزيف طفيف للعين وحالتي لمس للشبكية، أما R2D2 فتسبب بحالتي نزيف صغرى وحالة لمس شبكية.