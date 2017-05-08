بالفيديو.. تقنية جديدة تساعد على تحويل أي سطح إلى شاشة لمس

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

نجح الباحثون بجامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، في تطوير تقنية جديدة تحوّل أي سطح مهما كانت خامته إلى آخر يمكن التعامل معه باللمس، وفقًا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وطور الباحثون طريقة تعتمد على استخدام سائل مضغوط رشاش موصل للكهرباء، وكذلك مجموعة من المستشعرات التي تلتقط الحركة، وأطلقوا على هذا الاسلوب اسم Electrick.

ويرش هذا السائل على أي سطح ويتم توصيل المستشعرات عليه لتلتقط حركة المستخدم، ومن ثم يتم توصيل السطح عبر المستشعرات بجهاز الكمبيوتر، والذي يحمل تطبيقات تتيح للمستخدم التفاعل معه بشكل مبتكر.

وتفتح التقنية الجديدة الباب أمام ملايين التطبيقات المفيدة، التي يمكن أن تسهل على المستخدمين التعامل خلال حياتهم اليومية، بحيث يمكن تضمين تلك التقنية داخل أغطية حماية الهواتف الذكية.

وبالتالي يتمكن المستخدم من التحكم في هاتفه عبر ملامسة الجانب الخلفي لغطاء الهاتف، أو أن يقوم المستخدم بالتحكم في إضاءة الغرفة وقوتها عبر تمرير يده على الحائط.

ويوضح الفيديو كيف تمكن الباحثون من تغيير نغمات آلة جيتار عبر توصيلها بالمستشعرات بالكمبيوتر، وهو تطبيق خاص بتغيير نغمة الأوتار بمجرد أن يلمس المستخدم مكانًا معينًا في الجيتار.

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