كيف تحافظ على بطارية هواتف S8 وS8  بلس جيدًة باستمرار؟

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أصبحت الهواتف الذكية في عصرنا الحالي أجهزًة خارقًة في حياتنا اليومية، فهي تجعلك تتحدث لشخص في آخر العالم، بل يمكنك أن تشاهده وتتحدث إليه وكأنك بجانبه، وتجعلك تلتقط أفضل الصور والفيديوهات بأعلى جودة ممكنة بالإضافة إلى أنه يمكنك من خلالها أن تدفع لأي منتجات تشتريها كبديل لبطاقاتك الإئتمانية، كل ذلك بجهاز واحد صغير تحمله في جيبك، لذلك إذا ضعفت بطارية هذا الجهاز الخارق، سيتحول إلى قطعة من الخردة التي لا قيمة لها.

ويعد عام 2017 موعدًا لنقلة جديدة في عالم الهواتف الذكية، من المتوقع أن تشهد إمكانيات جديدًة كليًا، لذلك سيكون عنصر البطارية التي تحرك تلك الهواتف وتشغلها من أهم العوامل التنافسية، التي يجب على جميع مصنعي الهواتف التركيز عليها.

وعلى الرغم من أن حجم بطارياتها على الورق ليست مبهرًة، إلا أن هواتف سامسونغ الذكية الجديدة غلاكسي S8 وS8 بلس تقدم أداءً مميزًا مع بطارياتها، وسنقدم لك مجموعًة من النصائح التي تساعدك على أن تحافظ على أداء بطارية هاتفك الجديد من سامسونغ:

وضع الحفاظ على البطارية

تقدم شركة سامسونغ لمستخدمي هاتفيها الجديدين نظامًا لترشيد استهلاكهما من البطارية، والذي يتيح وضعين من ترشيد استهلاك البطارية، أحدهما صارم والآخر متوسط، والثاني هو الذي سيرغب معظم المستخدمين في التعامل معه، والذي يقوم أوتوماتيكيًا بتقليل سطوع الشاشة ودقة وضوحها، وكذلك يغلق إمكانية استخدام خدمات شبكة الاتصالات في خلفية الهاتف، ولكن في نفس الوقت يتيح هذا الوضع للمستخدم امكانية إعادة ضبطه لمختلف مهام الهاتف بحيث تلائم تفضيلات المستخدم.

اكتشف التطبيقات التي تستهلك بطاريتك

هناك العديد من التطبيقات سواء الألعاب أو تطبيقات الشبكات الاجتماعية وكذلك التطبيقات التي تحتاج باستمرار إلى التحديث بشكل مستمر وتطبيقات أخرى، تقوم بإرسال إشعارات متعددة طوال الوقت إلى المستخدم، وكل تلك التطبيقات تستهلك البطارية بشكل مستمر لتتمكن من أداء وظائفها، ويمكنك الحد من عملها طوال الوقت من خلال إعدادات التطبيقات بالجهاز.

التحكم في دقة وضوح الشاشة

زودت سامسونغ هواتفها الجديدة بدقة وضوح عالية QHD+، وبالتأكيد هذه الدقة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والاستمتاع بالألعاب ذات الرسوميات المتطورة، إلا أنها تستهلك طاقًة كبيرًة من شحن بطارية الهاتف، لذلك تقدم سامسونغ للمستخدم إمكانية تعديل دقة الشاشة مع تقليل دقتها، ويمكنك القيام بذلك من داخل إعدادات الشاشة داخل إعدادات الجهاز.

درجة سطوع الشاشة

زودت سامسونغ هواتفها الجديدة بشاشات من نوع AMOLED المميزة بزهاء ألوانها ودقتها العالية، إلا أنها في الوقت نفسه تستهلك كمًا هائلاً من الطاقة لتقدم هذا الأداء المميز، ولكن يمكنك التحكم في درجة سطوع الشاشة سواء من خلال غلق السطوع التلقائي، أو تقليل حدة سطوع الشاشة.

إيقاف الخدمات اللاسلكية

كما هو الحال مع جميع الهواتف الذكية، وخدمات الوايرلس من بلوتوث وGPS وواي فاي تستهلك كثيرًا من عمر البطارية، لذلك في حال كنت لا تحتاج إليها عليك أن تنتبه وتقوم بغلقها إلى أن تحتاجها.