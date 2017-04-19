الصين تطلق أول مركبة شحن فضائية

المصدر: بكين - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام حكومية، إن الصين ستطلق أول مركبة شحن فضائية غدا الخميس، لتقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفها لتأسيس محطة فضاء دائمة مأهولة بحلول عام 2022.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنه سيجري إطلاق المركبة تيانتشو-1 الساعة 7:41 مساء بالتوقيت المحلي (11:41 بتوقيت جرينتش)، محمولة على متن الصاروخ لونغ مارش-7 واي2، من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان الجنوبي.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة مع المختبر الفضائي تيان قونغ 2، حيث أمضى رائدان شهرا في الفضاء في أكتوبر تشرين الأول الماضي في أطول بعثة فضاء مأهولة للصين.

وقالت شينخوا، إن المهمة ستوفر “أساسا تكنولوجيا هاما” لتشييد محطة الفضاء الصينية.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية، قالت إنه يمكن للمركبة حمل ستة أطنان من السلع، وطنين من الوقود وتستطيع أن تحلق غير مأهولة لثلاثة أشهر.

ورغم التقدم الذي تحرزه في برنامجها الفضائي لأهداف عسكرية وتجارية وعلمية، فإن الصين ما زالت تحاول اللحاق بالقوتين الفضائيتين الأكبر الولايات المتحدة وروسيا.