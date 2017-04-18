احمرار الشاشة.. مشكلة جديدة تواجه هواتف “غلاكسي إس 8” (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

يواجه مستخدمو هاتف سامسونغ “غلاكسي إس 8” مشكلة مع هواتفهم، وهي احمرار الشاشة بشكل غريب، حيث يغلب على الشاشة اللون الأحمر بدلا من الأبيض، وفقا لما جاء على موقع (TNW) التقني.

وأشار مستخدمون إلى أنهم ما يزالون يضبطون لون الشاشة عبر إعدادات الشاشة وألوانها لكن بدون فائدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم سامسونغ، أن الأمر بالفعل حقيقي ولكنه ليس لخطأ من جانب الشاشة، وإنما يمكن حله عبر تحريك الشاشة.

وأرجع خبراء سبب المشكلة، إلى نظام تلوين شاشات هواتفهم سامسونج الـ OLED والذي يركز على زيادة تركيز درجة اللون الأحمر أو ما تطلق عليه الشركة Deep Red.

ويعتبر مستخدمون وخبراء، أن هذه المشكلة قد تكون عثرة جديدة في طريق سامسونغ، بعد اشتعال هواتف “غلاكسي نوت 7” العام الماضي، وفي حال حدث ذلك، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على شهرة الشركة في أسواق الهواتف الذكية.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية هواتفها الجديدة في الأسواق العالمية في 21 نيسان/إبريل الجاري.