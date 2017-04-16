صدق أو لا تصدق.. مبتكر Solitaire لم يتقاض أجرًا من مايكروسوفت (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشف المطور ويس تشيري أنه هو صاحب تطوير لعبة سوليتير الشهيرة الخاصة بنظام تشغيل مايكروسوفت الرائد ويندوز وأنه طورها من باب التسلية في وقت الفراغ خلال تدريبه الصيفي بالشركة وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضح ويس أنه كان يعاني في بداية تدريبه من وقت فراغ طويل وكان نظام ويندوز يفتقر للألعاب فقرر تطوير اللعبة من باب التسلية وكسر روتين عمله.

وبالفعل تم تطوير اللعبة وإطلاقها عام 1990 على متن إصدار ويندوز 3.0 وقد امتدحها بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت شخصيًا.

على الرغم من ذلك فإن جيتس أعلن من قبل أنه في بداية إطلاق سوليتير كان يجد صعوبة كبيرة في الفوز فيها.

وتقوم فكرة اللعبة على أن يرتب اللاعب مجموعات الورق بشكل متسلسل ليتمكن من الربح.

وأوضح تشيري أنه لم يتلق أجرًا أثناء فترة التدريب بمايكروسوفت وأن الشركة فيما بعد أكدت أن تطوير اللعبة كان هدفه جعل المستخدمين يعتادون التعامل مع الماوس.