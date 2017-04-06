مايكروسوفت تطلق منصتها الأقوى للألعاب Scorpio

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، منصتها الجديدة للألعاب Xbox Scorpio، والتي ستقدم إمكانيات ستجعلها أقوى منصة ألعاب في السوق العالمي حتى الآن، وفقًا لما جاء على موقع “كوتاكو” المتخصص في الألعاب الرقمية ومنصاتها.

وأشارت الشركة إلى أن جهازها سيقدم معالجًا بثمانية أنوية بمعمارية 86 بت بتردد 2.3 غيغاهيرتز، مقابل 8 أنوية من طراز Jaguar بتردد 1.75 غيغاهيرتز في جهاز “إكس بوكس ون”، وكذلك نفس الأنوية الثمانية من النوع ولكن بتردد 2.1 غيغاهيرتز في جهاز “بلاي ستيشن 4 برو”.

ويقدم الجهاز الجديد قدرة هائلة لمعالجة الرسوميات بقوة 40 وحدة بتردد 1172 ميغاهرتز، مقابل “إكس بوكس ون” بقدرة 12 وحدة GCN بتردد 835 ميغاهرتز، في وقت “بلاي ستيشن 4 برو” يعالج الرسوميات بقوة 36 وحدة GCN بتردد 911 ميغاهرتز، إلى جانب ذلك يقدم “سكوربيو” مساحة ذاكرة عشوائية مساحتها 12 غيغابايت، بينما يقدم كل من “إكس بوكس ون” و”بلاي ستيشن 4 برو” فقط 8 غيغابايت.

إلى جانب ذلك، يقدم جهاز مايكروسوفت للألعاب المميزة 1 تيرابايت كمساحة تخزينية، وكذلك يقدم أقرانه، بل يتفوق “إكس بوكس ون” بأنه يتيح خيارًا بمساحة 2 تيرابايت.

يسمح الجهاز الجديد بتشغيل ألعاب بدقة وضوح 4 K وUHD كما هو الحال مع “إكس بوكس ون”، بينما يقتصر أداء “بلاي ستيشن 4 برو” فقط على تشغيل ألعاب بجودة Blu-Ray.