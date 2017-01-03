لينوفو تستعد لإطلاق أول نظارة واقع افتراضي (صور)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشفت شركة “لينوفو” عن نظارتها للواقع الافتراضي، والتي تعمل بتقنية مايكروسوفت ” Windows Holographic” ، وذلك على هامش مؤتمر ” CES 2017″ ، وفقًا لما نشره موقع “انجادجيت” التقني.

وأوضحت “لينوفو” أن نظارتها الجديدة، تزن 350 جرامًا، وتصميمها مميز، حيث تثبت نفسها بين جبهة المستخدم وأعلى أنفه، وبالتالي يسهل تثبيتها على رأسه، كما أنها لا ترهقه في التعامل معها وتحريك الرأس خلال استخدامها، مقارنة بنظارة ” HTC Vive ” ذات الـ 550 جراما، وكذلك نظارة “أوكيلوس ريفت” ذات الـ450 جراما.

وتقدم النظارة الجديدة شاشة بدقة وضوح 1440 بيكسل من نوع “OLED”، وهي قابلة للرفع من أمام عيني المستخدم دون أن يحتاج لخلع النظارة بالكامل، بحيث يتمكن من أخذ قسط من الراحة وكذلك العودة إلى حياته الطبيعية بشكل سهل، ومن ثم متابعة رحلته داخل العالم الافتراضي من جديد.

كما تتضمن النظارة عدستي كاميرات في واجهة النظارة الأمامية، تقوم بالتقاط وجمع وتحليل طبيعة البيئة التي يتحرك بداخلها المستخدم، مرتديا النظارة، كي تحافظ على سلامته الشخصية، وتقدم له تجربة واقع افتراضي متكاملة، لا تتعارض مع تصميم وطبيعة واقعه الحقيقي.

ومن المتوقع أن يكون سعر نظارة “لينوفو” أقل من 400 دولار، في الوقت الذي لم تخرج فيه توقعات صريحة، بشأن موعد إطلاقها في الأسواق.