بالصور.. فيسبوك يطلق Safety Check اعتمادًا على انفجار كاذب في بانكوك

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تايلاند، بـ”فيسبوك” يطالبهم بتأكيد أنهم في أمان، بعد انفجار بانكوك الكاذب، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وأوضح المستخدمون، أن فيسبوك فعّل ميزة الأمان، اعتمادًا على مجموعة من الأخبار التي نشرتها مواقع مغمورة مجهولة، تنشر الشائعات.

وعانى فيسبوك، طوال العام الجاري، من مشاكل وغضب وسط مستخدميه، بسبب انتشار الشائعات والأخبار الزائفة بشكل كبير، على المنصة الزرقاء.

يذكر، أن الموقع الشهير كشف عن تعاونه مع مؤسسةABC NEWS الإخبارية، و3 مؤسسات شهيرة، متخصصة في التأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها على الإنترنت، لمنع انتشار الشائعات.