“آبل” تنشر أول أبحاثها في الذكاء الاصطناعي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

نشرت شركة أبل، أول أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يدور حول طريقة تعليم أنظمة الـ AI، بشكل مختلف وفعّال، وفقًا لما جاء على موقع “فوربس”.

وأوضحت الورقة البحثية، أن أسلوب تعليم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور، يكون فعّالا، عندما يعتمد على الصور المعالجة تقنيًا من قبل، مقارنة باستخدام الصور الطبيعية.

وعللت الورقة البحثية، الأمر بالقول :”إن الصور المعالجة تقنيًا، تحمل عناصرها إشارات توضيحية حول ماهيتها، وبالتالي سيتمكن نظام الذكاء الاصطناعي، من التعرف على عناصر الصورة كاملة ليتعلم التعرف عليها بشكل واضح وسليم وكامل على عكس تعليمه على صور طبيعية، والتي سيغفل بعض عناصرها”.

يُذكر، أن المشرف على الورقة البحثية هو أشيش شيريفاستافا، باحث في مجال الرؤية الكمبيوترية، بجامعة ماريلاند الأمريكية.

والذكاء الاصطناعي، عبارة عن مجموعة من السلوكيات التي تتسم بها البرامج الحاسوبية، ويكون الهدف منها تقوية القدرة الإنتاجية من جهة، والعمل على محاكاة القدرة الذهنية البشرية .