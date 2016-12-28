اضحكوا مع ترامب

جهاد الخازن

السطور التالية لتسلية القارئ ببعض تصريحات الرئيس المنتخَب دونالد ترامب. أحتفظ بتاريخ كل تصريح، ومكان الإدلاء به، والميديا التي نقلته عنها. وهكذا:

– لا يمكن أبداً أن أشتري لإيفانا مجوهرات. لماذا أعطيها قدرة مالية تستطيع أن تستعملها.

– أنا أتلاعب بقوانين الإفلاس. كانت مفيدة جداً لي.

– لا أريد أن أصبح رئيساً. أنا واثق من ذلك مئة في المئة. أغير رأيي فقط إذا استمر هذا البلد في السقوط.

– معظم الوقت لا تستطيع أن تحترم الناس، لأن معظم الناس لا يستحقون الاحترام.

– رجال سود يعدّون فلوسي؟ أكره ذلك. الناس الوحيدون الذين أريد أن يعدوا فلوسي هم رجال قصار يرتدون يارمولكا (قبعة اليهود) كل يوم.

– أنا على علاقة عظيمة مع السود.

– أنا معتاد على الربح. هذا ما تحتاج إليه البلاد الآن.

– اسمع. أنا مفاوض مثلكم. نحن مفاوضون… أعرف لماذا لا تريدون تأييدي. لن تؤيدوني لأنني لا أريد مالكم. (كان يخاطب التحالف اليهودي الجمهوري).

– الإرهاب الإسلامي (داعش) يستولي على مناطق شاسعة من الشرق الأوسط. أصبحوا أثرياء، وأنا أنافسهم. بنوا فندقاً في سورية. هل تصدقون هذا؟ بنوا فندقاً.

– عندي ناس يدرسون شهادة ولادة أوباما ولن تصدقوا ماذا وجدوا… أريد منه أن يرينا شهادة ميلاده.

– مصدر موثوق به جداً اتصل بي في مكتبي وقال لي أن شهادة ميلاد أوباما مزورة.

– هناك شيء على شهادة الميلاد ربما عن الدين. ربما تقول الشهادة أنه مسلم. لا أعرف. ربما ليست عنده شهادة ميلاد.

– عندنا كارثة اسمها الكذبة الكبرى، أو الرعاية الصحية التي وضعها أوباما. هي تبدأ سنة 2016 وهو سيكون يلعب الغولف.

– رئيسنا سيبدأ حرباً مع إيران لأن ليس عنده أبداً القدرة على التفاوض. هو ضعيف وغير مؤهل…

– مع أوباما سننتهي وهناك حرب عالمية ثالثة لأن لا أحد يحترمه.

– سأبني سوراً عظيماً ولا أحد يبني أسواراً أفضل مني.

– أنا أسوأ شيء حلّ بالدولة الإسلامية المزعومة على الإطلاق.

– أنا مع حق الحياة (عدم الإجهاض) وضد منع حمل السلاح.

– أنا أموّل حملتي الانتخابية بنفسي. لا أحد سيساعدني. لا أريد أن آخذ مالاً من أي طرف.

– الربع الأخير (من السنة الماضية) كان غير مسبوق. كنا تحت الصفر. مَنْ سمع بهذا؟ هو لم يحدث من قبل. (النمو الأميركي كان دون الصفر 42 مرة منذ 1946، والفترة التي أشار إليها ترامب كانت فوق الصفر).

– بوتين زعيم قوي «فرَم» رئيسنا كاللحم.

– بوتين قال أشياء طيبة عني وسيكون مفيداً أن تكون علاقتنا مع روسيا طيبة.

– عندنا 505 بلايين دولار عجز تجاري مع الصين. (هذا الرقم هو العجز التجاري الأميركي مع دول العالم كلها).

– إذا كانت هيلاري كلينتون لا تستطيع إرضاء زوجها… (بقية الكلام جنسي بذيء لا يمكن نشره في جريدة عائلية).

– لو لم تكن إيفانكا ابنتي لربما كنت أخذت موعداً معها.

– تحدثت بصدق عن علاقتي بالنساء ولو سجلت ما حدث في كتابي لكان أكثر الكتب مبيعاً.

– الطقس جليدي والثلج يهبط في نيويورك نحن نحتاج إلى ارتفاع الحرارة.

– مبدأ ارتفاع حرارة الطقس اخترعه الصينيون لفائدتهم الخاصة.

– أعلن قبل قليل أن خمسة آلاف إرهابي من «داعش» تسللوا إلى أوروبا.

الحياة