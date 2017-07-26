أمريكا تفرض قواعد أمنية جديدة لفحص الأجهزة المسموح بها في الطائرات

أعلنت إدارة سلامة النقل الأمريكية الأربعاء، عن أنها ستفرض قواعد أمنية مشددة جديدة، تلزم المسافرين جوا على إخراج أي أجهزة إلكترونية أكبر من الهاتف المحمول، من الأمتعة المسموح بها في مقصورة الركاب كي يتسنى فحصها.

وقالت الإدارة إن “القواعد الجديدة مطبقة في مشروع تجريبي بعشر مطارات أمريكية، وسيجري توسيعها لتشمل كل المطارات الأمريكية في الشهور المقبلة”.

وكانت القواعد السابقة تشترط إبعاد أجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط، لإخضاعها لكشف منفصل، بينما توسع القواعد الجديدة عدد الأجهزة الإلكترونية المطلوب فصلها لإخضاعها للفحص.

ومن الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول، أجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة القراءة الإلكترونية وألعاب الفيديو.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأسبوع الماضي، إن 180 شركة طيران من أنحاء متفرقة من العالم، تسير رحلات مباشرة إلى مطارات أمريكية، التزمت بالمرحلة الأولى من إجراءات الأمن المحسنة المعلنة، بغرض مواجهة تهديدات باحتمال إخفاء متفجرات في أجهزة إلكترونية.