ترامب يعتبر أن حزب الله يشكل “تهديدا” للشرق الأوسط برمته‎

المصدر: ا ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم حزب الله الشيعي اللبناني يشكل “تهديدا” للشرق الاوسط برمته.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مع الحريري في حديقة البيت الأبيض “إن حزب الله هو تهديد للدولة اللبنانية، للشعب اللبناني وللمنطقة برمتها”.

واجتمع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء اللبناني في لقاء مغلق، انتقلا بعده إلى اجتماع موسع يضم أعضاء من الوفد اللبناني المرافق للحريري، مع أعضاء في الإدارة الأمريكية، حيث من تباحث الطرفان في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب مراقبين، فإن من بين القضايا التي طرحت خلال الاجتماع الأزمة السورية، واللاجئين، بالإضافة إلى زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة ونشاطات حزب الله.