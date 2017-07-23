السفير الروسي لدى واشنطن ينهي فترة عمله هناك

أنهى سيرجي كيسلياك سفير روسيا في واشنطن فترة عمله هناك اليوم السبت .وكيسلياك إحدى الشخصيات الرئيسة في التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 2016.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حسابها على تويتر إن دينيس في.جونتشار نائب رئيس البعثة سيعمل قائما بالأعمال إلى أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف كيسلياك. ومن المتوقع أن يحل أناتولي أنتونوف نائب وزير الخارجية الروسي محل كيسلياك الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ عام 2008.

ويأتي ترشيح أنتونوف لهذا المنصب الذي يتعين أن يقره الكرملين في وقت تتركز فيه الأنظار على العلاقات بين موسكو وواشنطن في أعقاب مزاعم أمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق بالعديد من مساعدي ترامب في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص ولجان بالكونجرس في تدخل روسيا وعلاقاتها المحتملة بحملة ترامب.