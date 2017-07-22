مسؤول إيراني: الكويت دولة صغيرة تتأثر بالسياسة السعودية

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، اليوم السبت، إن “الكويت دولة صغيرة ومن الطبيعي أن تتأثر بالسياسة التي تتبعها السعودية”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن “الاتهامات الكويتية لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية ليست بالجديدة”.

ودعا بروجردي في مقابلة مع موقع البرلمان الإيراني، “السلطات الكويتية إلى إثبات الاتهامات بشأن التدخل الإيراني في البلاد، وسعي طهران لزعزعة الاستقرار”.

ووصف قرار الكويت بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها بأنه “استعراض سياسي”، مضيفًا “هذه الاتهامات ليست جديدة، ولم تتمكن الكويت من إثبات صحتها على مر التاريخ”.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن “تصاعد التوتر في المنطقة تزايد بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو الماضي”، منوهًا أن “الموقف الكويتي هو تتويج لسياسية ترامب ضد إيران”.

وقررت الكويت، الخميس الماضي، خفض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، كما أغلقت المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا “بخلية العبدلي“.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الكويت طلبت “تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين”.