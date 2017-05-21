البيت الأبيض يقول إنّه على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا واليابان تحتج بـ”شدّة”

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنّه على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى، وهي التجربة التي احتجت عليها اليابان بـ”شدّة”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض “نعلم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط المدى. هذا الصاروخ الذي كان آخر اختبار له في فبراير نطاقه أقصر من الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في أحدث ثلاث تجارب إطلاق”.

بدورها، عبّرت اليابان عن احتجاجها الشديد لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخًا باليستيًا اليوم الأحد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن طوكيو لا يمكنها أن تغض الطرف عن استمرار بيونغيانغ في تصرفاتها الاستفزازية.

وقال سوجا إن الصاروخ أُطلق، صباح اليوم، من الساحل الغربي لكوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان وإنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان دون أن يسبب أضرارًا للسفن أو الطائرات.