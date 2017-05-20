فيديو جديد مسرب.. هيلاري كلينتون تدربت على صد تحرش جسدي مفاجئ من ترامب

أرادت المرشحة الرئاسية الأمريكية على ما يبدو أن تكون مستعدة قدر الإمكان لأي تصرف مفاجئ من المرشح آنذاك دونالد ترامب خلال أول مناظرة رئاسية تلفزيونية خلال الحملة الانتخابية.

ونشر فيليب راينز، وهو استراتيجي ديمقراطي يعمل مع حملة السيدة كلينتون، مقطع فيديو قصيرا على تويتر يبين جانبًا من كواليس تحضيرات المرشحة الرئاسية.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره في 24 سبتمبر / أيلول الماضي ، قبل يومين من المناظرة، السيدة كلينتون تحاول تجنب محاولة عناق مفترضة من السيد ترامب.

وقال السيد رينز إنهم لم يتوقعوا أن يحاول ترامب معانقة كلينتون، مضيفا أن الأمر كان يتعلق فقط بمزاح داخل أروقة حملة كلينتون.

وتابع “لكننا كنا نعتقد أنه من المرجح جدا أن يحاول استخدام طوله وحجمه لتقديم صورة أنه أفضل”.