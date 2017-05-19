احتجاجًا على “مسرحية” الانتخابات.. إيراني يحرق نفسه

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن مواطنًا إيرانيًا أحرق نفسه، أمام سفارة بلاده في العاصمة التايلاندية بانكوك، احتجاجًا على ما وصفه بـ”مسرحية” الانتخابات.
ولا يعوّل الإيرانيون كثيرًا على الانتخابات، لإحداث تغيير جذري في حياتهم اليومية، إذ أن السلطة الفعلية في يد المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، وهو شخصية يعتبرها الإيرانيون معصومة من الخطأ وتتمتع بصلاحيات خيالية، الأمر الذي يجعل العملية الديمقراطية في البلاد “فارغة من محتواها”.
وبدأ الإيرانيون، صباح اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الإصلاحي المنتهية ولايته حسن روحاني، والمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي برفقة مرشحين آخرين.