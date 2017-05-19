فيديو يظهر أردوغان وهو يشاهد حراسه ينهالون على المعتصمين بالضرب

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشاهد حرسه يضربون مجموعة من المتظاهرين المنددين بسياسات الرئيس التركي.

ويظهر أردوغان في مقطع الفيديو وهو واقف إلى جانب السياراة التي يستقلها في واشنطن، يشاهد اعتداء حرسه على المتظاهرين، ولم يُبد أردوغان أي ردة فعل على الحادث، ودخل مقر إقامة السفير بعد اجتماعه بالرئيس دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة عبرت لتركيا عن قلقها البالغ إزاء عراك نشب بالشارع بين محتجين وأفراد أمن أتراك، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن.

وألقت تركيا باللائمة في الشجار الذي وقع أمام مقر إقامة سفيرها على متظاهرين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، لكن قائد شرطة واشنطن وصف ما حدث بأنه “هجوم وحشي” على محتجين مسالمين.