الغارديان: ترامب أول رئيس دكتاتوري في الولايات المتحدة

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت بأنه أول رئيس دكتاتوري في الولايات المتحدة من خلال سلسلة من الأحداث، منذ توليه منصبه، آخرها كان تأكيده هذا الأسبوع على حقه المطلق في إفشاء أسرار لروسيا.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يسبق لرئيس أمريكي من قبل استخدام هذا التعبير، وأن ترامب أثبت بأنه يجهل دستور بلاده بتأكيده هذا الحق.

وأشارت إلى أن الدستور الأمريكي شدد على عدم أحقية أي مسؤول بتولي سلطة مطلقة أو فعل أي شيء يمكن أن ينتهك الدستور، معتبرة أن مثل هذه الانتهاكات “أصبحت تحدث بشكل شبه يومي” منذ تولي ترامب منصبه.

ونوهت الصحيفة إلى تحذير أول رئيس أمريكي وهو جورج واشنطن بأن “أي شخص يسعى للسلطة المطلقة يمكن أن يدمر الاتحاد الأمريكي.”

وقالت: “من الصعب رؤية أفعال ترامب تصب في أي تجاه غير تجاه سلطته المطلقة.. إن هذا الرئيس هو شكل من أشكال الدكتاتورية التي يخشى واشنطن أن تدمر البلاد.”

وأشارت الصحيفة إلى كلمات الروائي الكولومبي الشهير غابريل غارسيا ماركيز بأنه في حال وصل الشخص إلى السلطة المطلقة، فإنه يفقد اتصاله مع الحقيقة.

وختمت قائلة: “إن ترامب يسبح بعيدًا جدًّا عن الدستور في الولايات المتحدة، وإنه تنطبق عليه تمامًا هذه المواصفات التي أوردها ماركيز.”