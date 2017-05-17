الأحواز يرفضون الحل الأمريكي لقضيتهم مع إيران

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لـ “دولة الأحواز” في إيران، الدكتور عارف الكعبي، وجود خلاف في وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية بخصوص معالجة قضية الأحوازيين، وذلك في الاجتماع الثاني الذي عقد بواشنطن بين وفد دولة الأحواز، ومستشار الرئيس الأميركي توماس وندروز.

وقال الكعبي في اتصال هاتفي من لندن لـ”إرم نيوز”، إن “أبرز نقاط الخلاف مع الأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُريد معالجة القضية الأحوازية ضمن ملف الأقليات في إيران، وليس من باب الانفصال عنها وإقامة الدولة الأحوازية”.

وحول موقف دول الخليج من الحل الأمريكي لعلاج الأزمة، أوضح الزعيم الأحوازي أن “نقاط الخلاف نقلت إلى دول الخليج التي تساندنا في مطلبنا بإقامة الدولة” منوهًا إلى أن “دول الخليج ترفض علاج أزمة الأحواز ضمن ملف الأقليات، وعليه فقد يؤدي ذلك إلى وضع استراتيجية لكبح جماح إيران وإعادتها خلف جبال زاجروس”.

وشدد الكعبي على أن “الأحوازيين يرفضون الحل الأمريكي لمعالجة قضيتهم” لافتًا إلى أنه “تم تسليم الأمريكيين ملفًا يؤكد على حق استقلال الأحواز ومواجهة الهيمنة الإيرانية”.

وبخصوص الاستعداد والجهوزية العسكرية للأحوازيين، أكد الكعبي على “جهوزية الحاضنة العسكرية للأحواز بعد أن كانت محاصرة من ميليشيات ولاية الفقيه في العراق، والحرس الثوري الإيراني”.

وحول إمكانية العمل العسكري العلني، رأى القيادي الأحوازي أن “هذا مستحيل إلا في حال ضمان الدعم القانوني والسياسي والإعلامي العربي والدولي”.

والأحواز هي عاصمة ومركز محافظة خوزستان التي تقع شمال غرب إيران، ويبلغ عدد سكان مدينة الأهواز من القبائل العربية 1,841،145 نسمة، وهي بذلك أكبر مدينة في خوزستان.