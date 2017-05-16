إسحاق جهانغيري يعلن انسحابه من انتخابات إيران لصالح روحاني

المصدر: طهران - إرم نيوز

يعتزم النائب الأول للرئيس الإيراني والمرشح للانتخابات إسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، إعلان انسحابه من السباق الرئاسي لصالح حليفه الرئيس حسن روحاني، من أجل توحيد صفوف التيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إسحاق جهانغيري، بعدما أعلن، أمس الاثنين، رئيس بلدية العاصمة طهران المرشح عن التيار المتشدد محمد باقر قاليباف سحب ترشحه لصالح حليفه إبراهيم رئيسي، من أجل عدم تشتت أصوات الناخبين المؤيدين للتيار الأصولي المتشددد في هذه الانتخابات.

وقال غلام رضا رجايي الناشط السياسي الإصلاحي ومستشار رئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل هاشمي رفسنجاني، اليوم الثلاثاء، إن “إسحاق جهانغيري ترشح للانتخابات بوصية من الراحل رفسنجاني، لخلق التوازن في سير الانتخابات، لكنه سيعلن اليوم سحب ترشحه لصالح حسن روحاني”.

واعتبر الناشط رجايي أن انسحاب قاليباف وبعده جهانغيري سيجعل المنافسة حاسمة وقوية بين القطبين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي الذي يوصف بأنه مرشح المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وفي حال انسحاب إسحاق جهانغيري كما هو متوقع، سيبقى 4 مرشحين هم روحاني، وقاليباف، ومصطفى مير سليم، ومصطفى هاشمي طبا، فيما ترجح تقارير سحب الآخيرين ترشيحهما بسبب عدم تمكنهما من البقاء في السباق الرئاسي لضعف جمهورهما.

ويعوّل روحاني على انسحاب جهانغيري، ومصطفى هاشمي طبا نتيجة للجهود التي يبذلها زعيم التيار الإصلاحي في البلاد محمد خاتمي في دعم روحاني أمام خصومه المتشددين.