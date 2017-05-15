بسبب الخلاف حول الهجرة.. انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية في هولندا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أدت الخلافات بشأن ملف الهجرة إلى فشل المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلاف في هولندا، رغم ثمانية أسابيع من المشاورات الصعبة، بحسب ما أعلن أبرز المفاوضين، الإثنين.

وقالت اديث شيبرز المسؤولة السياسية التي تشرف على المفاوضات، إنهم حاولوا بكل الطرق تقليص الخلافات وباتت أقل حدة، لكنها لم توصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة.

ومثّل ملف الهجرة والتغير المناخي ومستويات الدخل أبرز نقاط الخلاف بين الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روتي، الذي حل في الطليعة في الانتخابات التشريعية، وثلاثة أحزاب أخرى بينها حزب المسيحيين الديموقراطيين وحزب التقدميين.

وكان الاتفاق المرتقب بين الكتل السياسية الهولندية سيعطي الائتلاف الحكومي أغلبية مريحة في البرلمان بـ 85 نائبًا، في مواجهة 20 نائبًا من حزب غيرت فيلدرز، أكبر أحزاب المعارضة و المناهض للإسلام وأوروبا.