بيونغ يانغ تندد بـ”الجنون الهستيري” لواشنطن

المصدر: نيويورك- إرم نيوز

نددت كوريا الشمالية الجمعة في الأمم المتحدة بـ”الجنون الهستيري” للولايات المتحدة، معتبرة أنها تهدد وتُرهب الدول الأخرى لدفعها الى تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ.

وحضت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على “إعادة النظر” في تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها غير شرعية.

وتأتي تصريحات بيونغ يانغ هذه، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة الأمم المتحدة المكلفة العقوبات من اجل دفع الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الى تطبيق مجموعتين من العقوبات التي تبناها مجلس الأمن في العام الماضي.

واتهمت بيونغ يانغ في بيان الولايات المتحدة باللجوء إلى “كل الوسائل التي يمكن تصوّرها” من أجل دفع البلدان الأخرى إلى تنفيذ العقوبات “من خلال ترهيبها وتهديدها علنا بعقوبات خطيرة”.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على البلدان التي تواصل القيام بتبادلات اقتصادية مع كوريا الشمالية والتي تنتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على النظام الشيوعي المعزول.

وعقدت لجنة الامم المتحدة المكلفة العقوبات برئاسة إيطاليا سلسلة اجتماعات مغلقة مع بلدان من كل مناطق العالم من اجل تقييم مدى تطبيق العقوبات.