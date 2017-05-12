وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراضها طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسي اكتشفت، ظهر الثلاثاء الماضي، هدفًا جويًا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من الحدود الروسية.

وقالت الوزارة إن”طائرة مقاتلة من طراز “سو -30″ تابعة لدفاعنا الجوي سارعت إلى اعتراض الهدف لكي تتعرف عليه”.

وتمكن الطيار الروسي من كشف هوية الهدف الذي رصدت وسائل المراقبة وجوده فوق المياه الدولية، مبيّنا أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز “بوسيدون”.

ونفذ الطيار الروسي على الفور، استعراضًا قرب الطائرة الأمريكية؛ لتغيّر بعد ذلك مسارها، وتبتعد عن الحدود الروسية، بحسب وكالة “تاس”.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلة روسية من طراز “سو-27” حلّقت على مسافة 6 أمتار من طائرة الاستطلاع الأمريكية “بوسيدون” فوق البحر الأسود في التاسع من مايو/أيار الجاري.

وقالت الكابتن باميلا كوزني، المتحدثة باسم القوات البحرية الأمريكية في أوروبا: “إن الطائرة الأمريكية كانت تُجري عمليات روتينية في المجال الجوي الدولي”، مضيفة أن “قيادة الطائرات الأمريكية اعتبرت تلك العمليات آمنة ومهنية”.