فيديو وصور.. مؤيدو روحاني يحرقون مقرات منافسه المتشدد إبراهيم رئيسي

المصدر: طهران – إرم نيوز

هاجم شبان مؤيدون للرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم الاثنين، مقرات لحملة المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد “إبراهيم رئيسي”، غرب العاصمة طهران، وقاموا بإضرام النار فيها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ” مجهولين يعتقد أنهم من مؤيدي الرئيس حسن روحاني هاجموا مقار تابعًة للمرشح عن التيار الأصولي المحافظ إبراهيم رئيسي وقاموا بإضرام النار فيها بمناطق تقع غرب العاصمة طهران”، من دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

وفي سياق متصل، أقدم عمال بلدية ترافقهم قوات الشرطة في مدينة تبريز شمال شرق إيران، على إزالة لافتات وصور للمرشح إبراهيم رئيسي، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة “عصر إيران” الإلكترونية، لهذه الحادثة.

وكان أنصار التيار المتشدد أقدموا في وقت متأخر من مساء السبت الماضي على تمزيق المئات من اللافتات والصور التي وضعتها الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني بمدينة قم وسط البلاد معقل المرجعيات الدينية المتشددة بعد يوم من زيارة المرشح إبراهيم رئيسي لها وإجتماعه بأنصاره في قم.

وتصاعد تراشق الاتهامات بين روحاني ورئيسي خلال اليومين الماضيين مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في 19 من مايو/أيار الجاري.

وقال رئيسي أمام حشد كبير من أنصاره في مدينة الأحواز العربية اليوم “دخولنا للساحة الانتخابية، يبدو أنه هدد مصالح الكثيرين”، في إشارة إلى روحاني، واصفًا “حكومة روحاني بأنها أفشل حكومة وأكثرها فساد بسبب حجم المكاسب التي يعطيها لوزرائه والمقربين منه على حساب الشعب”.

ورد روحاني أمام أنصاره في محافظة كرمنشاه غرب البلاد، مساء أمس، على رئيسي من دون الإشارة إلى إسمه قائلاً “ماهي نسبتكم لتتصوروا أن لكم قيمومية على الناس؟ إستنزفتم بيت المال لإنشاء وكالات الأنباء، لكنني لن أسمح ببقاء هذه الأبواق بيدكم أنتم الأقلية”.

وأضاف الرئيس الإيراني الذي يتطلع للفوز بولاية ثانية: إن “الناس لا يريدون الأشخاص الذين لا يفهمون من الحياة إلا السجن أو الإعدام”.