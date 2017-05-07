بماذا علقت ميركل على فوز ماكرون برئاسة فرنسا؟

المصدر: برلين - إرم نيوز

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، بفوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية، واعتبرته انتصارا لأوروبا ووحدتها ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل “فوز ماكرون انتصار لأوروبا قوية وموحدة”.

ومن جانبه هنأ شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماكرون بالفوز.

وغرد زايبرت على تويتر مخاطبا ماكرون:” فوزكم هو انتصار لأوروبا القوية الموحدة وللصداقة الألمانية الفرنسية”.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا، قد سبقت ميركل وهنأت ماكرون بفوزه برئاسة فرنسا.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية في بيان أصدره، أن “تيريزا ماي هنأت ماكرون بالفوز”.

وأضاف البيان، “فرنسا أحد أوثق حلفائنا ونتطلع للعمل مع الرئيس الجديد بشأن نطاق واسع من الأولويات المشتركة”.