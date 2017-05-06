بوكو حرام تفرج عن 82 فتاة مختطفة

المصدر: أبوجا- إرم نيوز

قال مسؤولون السبت إن جماعة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن 82 تلميذة من بين مجموعة تضم أكثر من 200 فتاة كانت الجماعة خطفتهم من بلدة تشيبوك في شمال شرق البلاد في أبريل/ نيسان 2014.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن الإفراج عن الفتيات جاء من خلال مفاوضات مع الحكومة.

وقال مصدر عسكري إن الفتيات موجودات حاليا في منطقة بانكي القريبة من الحدود مع الكاميرون حيث يخضعن لفحوص طبية قبل نقلهن جوا إلى مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وكان خطف الفتيات حدثا كبيرا خلال تمرد بوكو حرام الذي دخل عامه الثامن دون أن تلوح في الأفق أي بادرة على انتهائه. وجرى خطف نحو 220 طالبة من داخل مدرستهن في هجوم مسائي.

وأطلق سراح أكثر من 20 فتاة في أكتوبر/ تشرين الأول في صفقة برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفرت أخريات أو جرى إنقاذهن في حين يعتقد بأن 195 كن في الأسر قبل إطلاق السراح الذي أعلن السبت.