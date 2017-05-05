عباس: بدأنا إجراءات غير مسبوقة في غزة لدفع حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه شرع بإجراءات غير مسبوقة في غزة بهدف دفع حركة حماس إلى إلغاء حكومتها في غزة، والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقال خلال لقاء مع السفراء العرب في واشنطن :”نحن طيلة الفترة الماضية وما قبل الانقسام (2006) كنا ندفع نحو 52% من ميزانيتنا لقطاع غزة وهذا شيء طبيعي، ولكن عندما شرعت حماس بالانقسام، قلت إنني سأعيد النظر بكل ما أفعله تجاه قطاع غزة”.

وأضاف، “الآن بدأنا فعلاً إجراءات (لم يحددها)، وهذا ما قلته لأمير دولة قطر، وللرئيس المصري، وللملك عبد الله الثاني، قلت لهم سأتّخذ خطوات غير مسبوقة لأنني لا أستطيع أن أحتمل أبدًا بعد أن أوقفت حماس كل حديث ممكن عن المصالحة”.

وتابع: “بدأنا الإجراءات، ولا ندري إلى أين ستصل، ولكن ستكون الأمور مؤلمة، إذا لم تلغ حماس حكومتها، وتسمح لحكومة الوفاق الوطني أن تعمل ونذهب إلى انتخابات.. نحن لا نطلب المستحيل” مضيفًا “لنحتكم إلى الشعب، وأنا أطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية، ومن ينجح في الانتخابات يستلم البلد سواء أكان رئيسًا أو مجلسًا تشريعيًا”.

وأشار إلى أن المساعي للتوصل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني باءت بالفشل حتى الآن .

وقال: “منذ قيام حماس بانقلابها العام 2007 ذهبنا إلى الجامعة العربية من أجل أن نجد حلاً لهذا الانقلاب، وقد وافقت الجامعة على أن توكل الأمر إلى مصر، وفعلاً قامت مصر بواجبها”.

وأضاف، “لاحقًا تبرعت قطر بالتحدث مع قيادة حماس، وفعلاً توجهنا إلى قطر أكثر من مرة، ولكن في المرة الأخيرة قدمنا مشروعًا وضعت عليه قطر بعض الملاحظات، وأعادته لنا وقبلنا هذه الملاحظات وأرسلتها إلى حماس التي لم ترد عليها”.

وتابع: “في هذه الأثناء أعلنت حماس تشكيل حكومة (إشارة إلى اللجنة الإدارية) وهذا يعني أنها شرّعت الانقسام لأنه في 2014 اتفقنا معهم على حكومة وفاق وطني وشكلنا الحكومة، ولكنها لم تعمل منذ تشكيلها إلى يومنا هذا”.

من جهتها، حمّلت حركة حماس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “جميع التبعات الخطيرة المترتبة على إفشال المصالحة واستهداف وحدة الشعب الفلسطيني وصموده، وأكدت أن تهديداته يجب أن توجه لأعداء الوطن”.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، “إن التهديدات التي أطلقها الرئيس محمود عباس، أثناء لقائه بالسفراء العرب في واشنطن، تعكس سوء نواياه تجاه حماس” على حد قوله.