ترامب يحذف تغريدة قال فيها إنه “تشرف” بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة رحب فيها برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اليوم التالي، لزيارة “أبومازن” لواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي قد غرّد في حسابه بموقع “تويتر” قائلاً: ” يشرفني أن ألتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأملي أن نتوصل لشيء جيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وتضمنت التغريدة التي تم حذفها مقطع فيديو مدته دقيقتان من اجتماع ترامب وعباس يوم الأربعاء، بما في ذلك بيان إيجابي حول عملية السلام.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، لبحث فرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي ظل طوال أعوام هدفًا لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أبومازن: “نحن نريد خلق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسنعمل على ذلك، وسنحققه”.