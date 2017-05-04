ترامب يزور السعودية هذا الشهر في أول جولة خارجية

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن أول جولة خارجية لدونالد ترامب بصفته رئيساً للولايات المتحدة ستتضمن زيارة السعودية والفاتيكان وإسرائيل.

ونقلت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية عن المسؤول قوله إن “ترامب سيحضر أيضا اجتماعا لحلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 25 مايو/أيار بالإضافة لقمة مجموعة السبع في صقلية يوم 26 من الشهر ذاته”.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي أن الرئيس دونالد ترامب قد يضيف زيارة إلى السعودية لجولة أوروبية في مايو/ آيار المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ أن تولى الرئاسة.

وقال المسؤول حينها إن “مثل هذه الرحلة “نوقشت” داخل أروقة فريق الرئيس الأمريكي”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أيضاً الشهر الماضي أن القيادة السياسية تجري اتصالات مكثفة تمهيداً لزيارة مرتقبة يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدولة العبرية في مايو/ أيار.