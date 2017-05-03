ماي تتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة التأثير على انتخابات بريطانيا‎

المصدر: لندن - إرم نيوز

اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سياسيين ومسؤولين أوروبيين، اليوم الأربعاء، بالسعي للتأثير على نتيجة انتخابات الثامن من يونيو/ حزيران من خلال إصدار تهديدات بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت :”وضع بريطانيا التفاوضي في أوروبا مشوه في صحافة القارة، موقف المفوضية الأوروبية التفاوضي متصلب ويصدر ساسة ومسؤولون أوروبيون تهديدات لبريطانيا، كل هذه الأفعال في توقيت متعمد للتأثير على نتيجة الانتخابات العامة”.

وخلال كلمة من مقر مجلس الوزراء بعد زيارتها للملكة إليزابيث إيذاناً بحل البرلمان الذي يمثل البداية الرسمية لحملة الانتخابات قالت ماي :”إن البعض في بروكسل لا يريد أن يرى نجاحاً لمحادثات الخروج”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين بزعامة ماي يتقدم بقوة على حزب العمال المعارض، وتسعى ماي لاستغلال الانتخابات المبكرة كفرصة لتقوية موقفها في المفاوضات المقبلة بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

ومطلع الأسبوع أعطت صحيفة ألمانية رواية سيئة لعشاء الأسبوع الماضي بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قائلاً:” إنه أبلغ ماي أن الخروج قد لا يكون ناجحاً”.