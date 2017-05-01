أردوغان يعود لعضوية حزب العدالة والتنمية

المصدر: أنقرة – إرم نيوز

أعلن ياسين أقطاي المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن أعضاء لجنة الإدارة المركزية للحزب وافقوا خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، على إعادة عضوية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أقطاي خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر العام للحزب في أنقرة: إن أعضاء اللجنة قرروا أيضًا، عقد مؤتمر استثنائي للحزب في 21 مايو/ أيار الحالي، مشيرًا إلى أن الحزب سيجري انتخابات خلال المؤتمر ستشمل إدارته، متوقعًا اختيار أردوغان رئيسًا جديدًا للحزب.

وعقب انتخابه رئيسًا للجمهورية في 10 أغسطس/ آب 2014، قدم أردوغان استقالته من حزب العدالة والتنمية، خلال مؤتمره الاستثنائي، الذي انعقد في 27 من الشهر نفسه، ليخلفه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.