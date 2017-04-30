الجيش الفرنسي يعلن قتل أو اعتقال 20 مسلحًا في مالي

المصدر: باريس - إرم نيوز

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية تحييد قواتها نحو 20 متمردًا في عمليات عسكرية قامت بها في مالي.

وقال المتحدث باسم الأركان الفرنسية، العقيد باتريك ستيغر، في تصريح صحفي، الأحد، إن القوات الفرنسية تمكنت من قتل واعتقال نحو 20 متمردًا خلال عملياتها جنوب غربي مالي.

ولم يعط ستيغر أي تفاصيل أخرى، لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن العملية التي جرت قرب حدود بوكينا فاسو كانت مدعومة بغطاء جوي.

وتدخلت فرنسا عسكريًا في مالي لأول مرة في 12 يناير/كانون الثاني من العام 2013، على خلفية اشتباكات بين مجموعات انفصالية شمال البلاد والجيش المالي.