السلطات الإيرانية تداهم منزل وزير بحكومة روحاني بتهمة التهريب

المصدر: طهران - إرم نيوز

داهمت قوات أمنية إيرانية، مساء السبت، منزل أحد الوزراء في حكومة الرئيس حسن روحاني، بمنطقة لواسان التابعة لمقاطعة شميرانات في شمال العاصمة طهران ،بحسب وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري .

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، إن “قوات أمنية داهمت في وقت متأخر من مساء السبت، منزل أحد الوزراء في الحكومة الإيرانية بعد ورود معلومات عن إخفائه شحنة أقمشة وملابس مهربة من الخارج”.

وقالت المصادر الأمنية الإيرانية “بعد التحقيقات الأولية وضبط شحنة ملابس في منزل الوزير تبين أن هذه الشحنة تعود لابنه”.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن هوية الوزير الذي تمت عملية مداهمة منزله، فيما لم تعلق حكومة الرئيس حسن روحاني على هذه الأنباء.