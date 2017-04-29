8 قتلى بتحطم طائرة عسكرية في كوبا

المصدر: هافانا- إرم نيوز

ذكرت وزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا أن طائرة عسكرية تحطمت على جبل في منطقة أرتيميسا بشمال غرب البلاد صباح اليوم السبت مما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين كانوا على متنها.

وأقلعت الطائرة ذات المحركين وهي من طراز أنتونوف إيه إن-26 عند الساعة 6:38 صباحا (1038 بتوقيت جرينتش) من بلايا باراكوا خارج هافانا وتحطمت على جبل لوما دي لا بيمينتا على بعد نحو 80 كيلومترا باتجاه الغرب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل الإعلام التي تديرها الدولة “قتل العسكريون الثمانية الذين كانوا على متنها بمن فيهم أفراد الطاقم..تحقق لجنة تابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في أسباب الحادث.”

وغالبية الطائرات في كوبا من إنتاج الإتحاد السوفيتي السابق.

وأنتجت شركة أنتونوف طائرات إيه-إن 26 في كييف بين عامي 1969 و1986.

وكان آخر حادث طيران كبير في كوبا لطائرة تابعة لشركة إيرو كاريبيان والتي سقطت وتحولت إلى كتلة من اللهب في وسط كوبا عام 2010 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 68 شخصا.