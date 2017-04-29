بعد مناظرة تلفزيونية ساخنة.. روحاني يحذف أرشيف موقعه الرسمي

المصدر: طهران - إرم نيوز

حذف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أرشيف موقعه الرسمي بعد المناظرات التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل، التي بدأت يوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن الرئيس روحاني أقدم اليوم على حذف أرشيف موقعه الرسمي، بعدما كشف المرشح المنافس عن التيار الأصولي المتشدد أمين عاصمة طهران محمد باقر قاليباف، تصريحات لروحاني في 29 من مايو 2013 تعهد فيها بتوفير 4 ملايين فرصة عمل للإيرانيين”.

وعرض قاليباف يوم الجمعة، وثيقة من موقع روحاني الرسمي بالإضافة إلى وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، التي تغطي نشاط حكومة روحاني، قال فيها الأخير : “إنه إذا تم استقبال 10 ملايين سائح أجنبي في إيران، فإنه سيمكنا من جمع إيرادات بنحو 13.3 مليار دولار ما يجعلنا قادرين على توفير 4 ملايين فرصة عمل”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده لديها 3 ملايين و200 ألف عاطل عن العمل.

وفي 5 من يونيو 2013، أفادت إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”، أن إيران استقبلت نحو 20 مليون سائح أجنبي، ما يعني أن الإيرادات ستكون مضاعفة وأن الحكومة قادرة على توفير 8 ملايين فرصة عمل.

وعاد الرئيس الإيراني إلى الرد على الوثيقة التي أظهرها منافسه قاليباف بقوله: “إن الوثيقة نشرتها مواقع معادية ثم قامت بعض الصحف الرسمية بنشرها، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة”، مضيفًا: “قاليباف أنت كاذب”.

وأشارت استطلاعات أجرتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بعد يوم من المناظرة التلفزيونية الأولى، إلى أن الرئيس روحاني لم تكن أجوبته التي طرحها مقنعة وأنه كان في وضع محرج بسبب الوثائق التي كشفها محمد باقر قاليباف.