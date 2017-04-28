ترامب: السعودية لا تعاملنا بعدالة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن السعودية لا تعامل الولايات المتحدة “بعدالة”.

وأضاف “بصراحة السعودية لم تعاملنا بعدالة، لأننا نخسر كمًا هائلًا من المال للدفاع عن السعودية”، على حد زعمه.

وأشار إلى أن إدارته تجري محادثات بشأن زيارات محتملة للسعودية وإسرائيل في النصف الثاني من أيار/ مايو المقبل، ومن المقرر أن يقوم بأول زيارة للخارج منذ توليه الرئاسة في 25 من الشهر ذاته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل وربما يضيف لبرنامجه محطات أخرى.

واجتمع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع ترامب الشهر الماضي، وأشاد مستشار سعودي كبير باللقاء بوصفه “نقطة تحول تاريخية في العلاقات”. والتقت الرؤى في عدة قضايا منها تبنيهما لوجهة النظر نفسها وهي أن إيران تمثل تهديدًا أمنيًا إقليميًا.