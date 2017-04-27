عاجل: الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط “هدف” فوق الجولان بصاروخ‎

المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن منظومة صواريخ “باتريوت” الإسرائيلية المضادة للطائرات أسقطت هدفا في أجواء مرتفعات الجولان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكانا في بلدة “صفد” في شمال إسرائيل أبلغوا عن رؤية صاروخين يجري إطلاقهما وانفجارات تحدث بعد ذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهدف، الذي قالت وسائل الإعلام إنه طائرة بدون طيار، جرى إسقاطه فوق سوريا أو فوق الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بحسب رويترز.

وأكد مصدر مخابراتي إقليمي، أن الحادث وقع بعد ساعات من اتهام سوريا إسرائيل بضرب مستودع للأسلحة تابع لحزب الله اللبناني قرب “مطار دمشق” مستهدفة إمدادات أسلحة ترسلها إيران جوا بانتظام.

يذكر أن إسرائيل احتلت الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.