الكرملين ينتقد الهجوم الإسرائيلي في سوريا

المصدر: موسكو - إرم نيوز

انتقد الكرملين الضربات الإسرائيلية على أهداف داخل سوريا اليوم الخميس، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل وغيرها تحاشي أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.

وردا على سؤال عن الضربات الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يجب احترام سيادة سوريا.

وأضاف أن الجيشين الروسي والإسرائيلي على اتصال دائم.

ووقع انفجار ضخم فجر الخميس في محيط مطار دمشق الدولي، قال إعلام حزب الله اللبناني إنه ناتج على الأرجح عن غارة إسرائيلية استهدفت مستودعًا وخزانات للوقود.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “مصادر متقاطعة” ترجيحها أن يكون الانفجار ناجماً عن استهداف مستودعات للذخيرة قريبة من المطار يعتقد أنها تابعة لحزب الله.