الكرملين: لقاء ترامب وبوتين في ماو “تفكير تطغى عليه التمنيات”

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن التقرير الإعلامي الذي تحدث عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار المقبل هو “تفكير تطغى عليه التمنيات”.

ونقلت صحيفة “كومرسانت” الروسية عن مصدرين حكوميين أحدهما في روسيا والآخر في الولايات المتحدة قولهما، إن الزعيمين سيلتقيان للمرة الأولى في مايو/ أيار.

وأشارت إلى أن اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأمريكي يوفر الظروف الملائمة لتطبيع العلاقات بين البلدين في أعقاب التوتر الراهن، وما سبقه من جمود عاشته علاقات البلدين إبان سنوات حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت الصحيفة إن الرئيسين يمكن أن يعقدا القمة المرتقبة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في هامبورغ.

ومن المقرر أن يزور ترامب القارة الأوروبية في الفترة من الـ25 إلى الـ27 من مايو/ أيار المقبل للمشاركة في قمة رؤساء بلدان الناتو في بروكسل وقمة الـ7 الكبار في تاورميني الإيطالية.