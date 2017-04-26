الجيش التركي: قذائف مورتر من سوريا تصيب موقعًا عسكريًا

المصدر: وكالات

قال الجيش التركي اليوم الأربعاء، إنه رد بالمثل على قذائف مورتر انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية أصابت موقعا عسكريا في إقليم خطاي بجنوب شرق البلاد.

وذكر الجيش في بيان أن هجوما منفصلا بقذائف المورتر شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية استهدف موقعا عسكريا آخر في خطاي أيضا اليوم الأربعاء.

وقال الجيش إن الهجومين لم يسفرا عن خسائر بشرية.

وقال بيان للجيش إن الطائرات التركية قصفت أمس الثلاثاء مواقع للمسلحين الأكراد في منطقة سنجار بالعراق وفي شمال شرق سوريا مما أسفر عن مقتل نحو 70 مسلحا. وأضاف أن الطائرات قصفت أهدافا للمقاتلين الأكراد في شمال العراق اليوم مما أوقع ستة قتلى.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني.