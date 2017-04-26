مدمرة أمريكية تجبر سفينة تابعة للحرس الثوري على تغيير مسارها في الخليج

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمرة صاروخية تابعة لها، وجهت طلقات تحذيرية اتجاه سفينة إيرانية في الخليج.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز في البحرين الضابط إيان ماكونوي، اليوم الأربعاء: “إن المدمرة (يو إس إس ماهان) وجهت الإثنين، طلقات تحذيرية باتجاه سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من الأولى ألف متر”.

وأضاف ماكونوي “قامت المدمرة بعدة محاولات للاتصال بالسفينة الإيرانية، وبثت إشارات تحذيرية، وعقبها نفذت خمس طلقات تحذيرية، وهو إجراء معترف به دوليا”.

وأشار الضابط إلى أن السفينة الإيرانية ابتعدت وغيرت مسارها في اتجاه معاكس بعد التحذيرات.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات في إيران بشأن الحادث.

وتكررت الحوادث المتشابهة بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية في مياه الخليج خلال الأعوام السابقة، حيث سجل في العام السابق 35 حادثا مشابها، بحسب الأسطول الأمريكي.