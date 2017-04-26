روسيا تحبط هجومًا لـداعش على أهم مركز للنفط والغاز في البلاد

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء، أنه أحبط اعتداء لتنظيم الدولة في جزيرة سخالين، مركز النفط والغاز في أقصى شرق البلاد.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن بيان لجهاز الأمن، أنه اعتقل اثنين من أنصار التنظيم المتشدد في سخالين، كانا يخططان “لارتكاب هجوم إرهابي خطير في مكان مزدحم”.

وتقع جزيرة سخالين في المحيط الهادىء شمال اليابان وتجذب حقول النفط والغاز فيها مليارات الدولارات للاستثمار من عملاق الغاز الروسي “غازبروم“، وشركة شل وغيرهما.

وأكد جهاز الأمن، أن عمليات تفتيش منازل المعتقلين في سخالين أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع وهواتف محمولة تتضمن تعليمات حول كيفية تصنيع متفجرات.

وأوضح، أن أحد المعتقلين “مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى”، أي من الدول الخمس في الاتحاد السوفياتي السابق، وهي كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان. أما الآخر فهو مواطن روسي.

وتأتي عملية الاعتقال في الوقت الذي تركز فيه روسيا على تهديدات الجهاديين من آسيا الوسطى في أعقاب اعتداء انتحاري ارتكبه شاب من مواليد قرغيزستان الشهر الحالي في مترو سانت بطرسبورغ ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا.

كما أنها تأتي بعد إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم على مكتب لجهاز الأمن فى مدينة خاباروفسك الروسية الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع شخصين.

ولكن السلطات نفت أية علاقة بالجهاديين، مؤكدة أن مرتكب الهجوم شاب روسي يبلغ من العمر 17 عاما قتل بالرصاص، وكانت له علاقات بالنازيين الجدد.