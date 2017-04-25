ماكرون: لوبان تدعو للكراهية وانتصارها سيقود فرنسا لكارثة اقتصادية

المصدر: باريس- إرم نيوز

اتهم إيمانويل ماكرون المرشح المنتمي للوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية منافسته اليمينية مارين لوبان بالترويج للكراهية والعزلة بسياساتها التي وصفها بأنها ستؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وقال ماكرون لمحطة (تي.إف.1) التلفزيونية “السيدة لوبان تعرض مشروعا سيؤدي إلى العزلة وغلق الحدود وكراهية بعضنا وكارثة اقتصادية وإضعاف الطبقات العاملة”.

ويخوض ماكرون الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ضد لوبان في السابع من مايو أيار.

وقال المرشح المنتمي للوسط إنه لن يغير برنامجه الذي يهدف إلى التفوق على السياسيين من الحزبين الرئيسين التقليديين اليساري واليميني. وهزم مرشحا الحزبين في الجولة الأولى التي جرت الأحد.