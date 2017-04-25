وزير الدفاع الإيراني في موسكو لبحث الأوضاع في سوريا

المصدر: طهران- إرم نيوز

وصل وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان الى العاصمة الروسية موسكو لعقد لقاء مشترك مع نظيره الروسي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تداعيات الهجوم الصاروخي الذي نفذته أمريكا مطلع ابريل الجاري ضد قاعدة الشعيرات التابعة لقوات بشار الأسد.

وقالت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية،:” إن وزير الدفاع العميد حسين دهقان وصل موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي للأمن، وسيلتقي دهقان نظيره الروسي سيرغي شويغو وسيشارك في الاجتماع الثلاثي المقرر عقدة بين وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا”.

وأكد العميد دهقان أن إعادة اتخاذ أمريكا لقراراتها السابقة في المرحلة الجديدة وسيحمل عواقب غير قابلة للسيطرة، مبيناً أن المؤتمر سيناقش المستجدات الأخيرة في المنطقة والعالم مما سيبحث مسئلة الفضاء الالكتروني، مضيفا إن مكافحة الإرهاب في سوريا واليمن سيتم طرحها إيضا في المؤتمر.

وأوضح وزير الدفاع الايراني إن الهدف من البحث التقارب في المواقف والتحرك بهدف حل المشاكل العالقة، مبيناً أن الاجتماع الثلاثي الذي سيقام على هامش المؤتمر مع نظيره الروسي سيرغي شويغو والسوري فهد الجاسم الفريج سيتضمن بحث المستجدات السورية واهمها محاربة الإرهاب لفتح المجال للحوار السوري – السوري.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو المؤتمر الدولي السادس للأمن لبحث آليات الحل السياسي للأزمات وتعزيز الاستقرار في المناطق المختلفة بمشاركة أكثر من 700 ضيف، بما في ذلك 500 ممثل لدولة أجنبية، بينهم أكثر من 20 وزيراً للدفاع.