روحاني يطلب أسئلة المناظرات الرئاسية قبل مشاركته

المصدر: طهران – إرم نيوز

طلب حسام الدين آشنا المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، عرض أسئلة المناظرات على المرشحين قبل أن يتم بث المناظرات بشكل مباشر على القنوات التلفزيونية الرسمية المقررة يوم الجمعة القادم.

وقال حسام الدين في تصريح لوكالة أنباء محلية إيرانية، أمس الاثنين: “إن الأسئلة التي سيطرحها مقدم برنامج المناظرات على مرشحي الرئاسة، يجب أن تكون بيدهم قبل وصولهم إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون”.

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني: “إنه لا يحق لأحد أن يمنع وصوله أسئلة المناظرات إلى المرشحين، ويجب أن توضع هذه الأسئلة تحت تصرف أي مرشح ليكون حاضرًا للإجابة عنها خلال وجوده في المناظرات التي ستبث على الهواء مباشرًة”.

بدوره، اعتبر حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني، أن “بث المناظرات التلفزيونية على الهواء بين المرشحين يمكن أن يخلق مشاكل أمنيًة للبلاد”، مضيفًا في تغريدة له على حسابه على تويتر، أن “قرار وزارة الداخلية ببث المناظرات مباشرًة ليس حكيمًا”.

وتشير تقارير صحفية إيرانية، إلى وجود قلق لدى الرئيس ومرشح التيار المعتدل حسن روحاني، من المناظرات التلفزيونية التي ستبدأ مساء يوم الجمعة القادم، خصوصًا فيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بتردي الواقع الاقتصادي وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فضلاً عن مشاكل سياسية ومالية خلال فترة حكمه.

واختارت لجنة الانتخابات بالتنسيق مع ممثلين عن مرشحي الانتخابات الرئاسية الإعلامي الإيراني البارز مرتضى حيدري الذي يعد من أهم مقدمي البرامج في التلفزيون الرسمي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 19 من مايو/أيار القادم بين 6 مرشحين 3 من المتشددين هم إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى مير سليم، و3 من الإصلاحيين والمعتدلين هم حسن روحاني وإسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا.