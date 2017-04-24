صمت إسرائيلي رسمي على تصريحات يعالون بشأن اعتذار “داعش”

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

التزمت دولة الاحتلال الإسرائيلي الصمت، رسميا، على كشف وزير دفاعها السابق موشيه يعالون، تقديم تنظيم” داعش” اعتذارا لإسرائيل عن إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التعليق على هذه التصريحات.

ولم تصدر تعليقات عن الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التصريحات، التي أدلى بها يعالون خلال ندوة في مدينة “العفولة” يوم أمس.

وقال يعالون: “في معظم الحالات، يتم إطلاق النار من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لكن في مرة واحدة تم إطلاق النار من أحد مواقع داعش، وتم الاعتذار على الفور”.

ولم يوضح يعالون في حديث في الندوة، الوقت الذي جرى فيه إطلاق القذيفة وكيف تم الاعتذار، بحسب مركز “تيكون عولام” أي “إصلاح العالم” بالعبرية، الذي نقل كلام الوزير على موقعه الإلكتروني.

وأضاف الوزير السابق “هناك عدة فصائل داخل سوريا: النظام، إيران، الروس، وحتى القاعدة وداعش؛ لذلك علينا أن نضع سياسة مسؤولة ومتوازنة بعناية تحمي من خلالها مصالحك الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى أن لا تتدخل”.

وأضاف “لأنه إذا تدخلت إسرائيل لصالح أحد الأطراف، فإنك تخدم مصالح الطرف الآخر؛ ولهذا السبب فقد وضعنا خطوطًا حمراء”.

وتابع يعالون مفصلا الخط الأحمر الذي وضعته دولته “أي شخص ينتهك سيادتنا سيشعر فورا بالوزن الكامل لقوتنا”، بحسب الأناضول.

ولم يسبق أن أعلن جيش الاحتلال بشكل رسمي إطلاق داعش قذائف على إسرائيل من سوريا.

يذكر أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت سقوط عدد من القذائف على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

ولفت جيش الاحتلال في معظم الأحيان إلى أن القذائف تسقط نتيجة الصراع الدائر في سوريا.